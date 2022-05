Covid: mascherine obbligatorie sul lavoro privato, solo raccomandate nel pubblico (Di giovedì 5 maggio 2022) L'accordo con aziende e sindacati valido fino al 15 giugno. Prevale ancora una volta la linea della cautela nonostante i numeri della pandemia effettivamente in calo Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 maggio 2022) L'accordo con aziende e sindacati valido fino al 15 giugno. Prevale ancora una volta la linea della cautela nonostante i numeri della pandemia effettivamente in calo

Advertising

SkyTG24 : #Covid19 in Italia, Gimbe: 'Casi sottostimati, indossare le mascherine' - Giorgiolaporta : Sono due mesi che in #Belgio non abbiamo più le #mascherine nei luoghi chiusi. Ma è noto che qui il #Covid è divers… - Giorgiolaporta : Un mese fa #Speranza andava in #Belgio (dove dal 7 marzo non c’è più obbligo di #mascherina nei luoghi chiusi) e ap… - Perijanera_ : RT @SkyTG24: #Covid19 in Italia, Gimbe: 'Casi sottostimati, indossare le mascherine' - Patriziapattys : Aiutatemi a capire! -