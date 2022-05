Covid, l’Oms: in due anni quasi 15 milioni di morti in eccesso. Oggi in Italia 138 decessi (Di giovedì 5 maggio 2022) È di 48.255 nuovi casi e 138 morti il bilancio delle ultime 24 ore di pandemia da Covid in Italia. Da ieri sono stati effettuati 327.178 tamponi, per un tasso di positività del 14,7%. Attualmente sono ricoverati con sintomi 9.384 pazienti, 369 sono in terapia intensiva. Covid, la nuova stima dell’Oms E proprio Oggi arriva la notizia che in due anni di Covid-19 ci sono stati quasi 15 milioni di morti in eccesso. È la nuova stima dell’Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui «l’intero bilancio delle vittime associato direttamente o indirettamente alla pandemia (descritta come “mortalità in eccesso”) tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 è stato di circa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) È di 48.255 nuovi casi e 138il bilancio delle ultime 24 ore di pandemia dain. Da ieri sono stati effettuati 327.178 tamponi, per un tasso di positività del 14,7%. Attualmente sono ricoverati con sintomi 9.384 pazienti, 369 sono in terapia intensiva., la nuova stima delE proprioarriva la notizia che in duedi-19 ci sono stati15diin. È la nuova stima dell’Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui «l’intero bilancio delle vittime associato direttamente o indirettamente alla pandemia (descritta come “mortalità in”) tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 è stato di circa ...

