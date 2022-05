Covid Italia, 48.255 contagi e 138 morti: bollettino 5 maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) - Sono 48.255 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 138 morti. Da ieri sono stati effettuati 327.178 tamponi con un tasso di positività del 14,7%. Attualmente sono ricoverati con sintomi 9.384 pazienti, mentre 369 sono in terapia intensiva. VENETO - Sono 5.344 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 maggio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 5 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.689.640, mentre gli attualmente positivi sono 63.094. Il totale ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) - Sono 48.255 i nuovida Coronavirus inoggi, 52022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 138. Da ieri sono stati effettuati 327.178 tamponi con un tasso di positività del 14,7%. Attualmente sono ricoverati con sintomi 9.384 pazienti, mentre 369 sono in terapia intensiva. VENETO - Sono 5.344 i nuovida coronavirus oggi 5in Veneto, secondo i dati dell'ultimo-19 di Azienda Zero. Si registrano 5. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.689.640, mentre gli attualmente positivi sono 63.094. Il totale ...

