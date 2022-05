Covid, cena di gala per corrispondenti della Casa Bianca: numerosi contagiati (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Una serie di casi di Coronavirus sono stati riscontrati qualche giorno dopo la partecipazione all’esclusiva “cena riservata ai corrispondenti della Casa Bianca nel fine settimana” a cui ha presenziato anche il presidente Joe Biden. Lo ha dichiarato, come riporta il New York Times, Steven Portnoy della CBS News Radio, presidente dell’associazione dei professionisti a cui era dedicato l’evento che per la pandemia negli ultimi due anni era stato sospeso. II partecipanti a quell’evento esclusivo dovevano solo dimostrare di essere vaccinati per entrare senza fare alcun tampone né molecolare né antigenico. L’uso della Ffp2, inoltre, era facoltativo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Una serie di casi di Coronavirus sono stati riscontrati qualche giorno dopo la partecipazione all’esclusiva “riservata ainel fine settimana” a cui ha presenziato anche il presidente Joe Biden. Lo ha dichiarato, come riporta il New York Times, Steven PortnoyCBS News Radio, presidente dell’associazione dei professionisti a cui era dedicato l’evento che per la pandemia negli ultimi due anni era stato sospeso. II partecipanti a quell’evento esclusivo dovevano solo dimostrare di essere vaccinati per entrare senza fare alcun tampone né molecolare né antigenico. L’usoFfp2, inoltre, era facoltativo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

