Covid Campania: incidenza al 17,41%, ricoveri in calo (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 5.112 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 29.352 test esaminati. Il tasso di incidenza risale al 17,41%, contro il 16,45 di ieri. Il bollettino quotidiano della Regione segnala 13 nuove vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore e dieci risalenti ai giorni precedenti. In miglioramento l'occupazione dei posti letto: nelle intensive i ricoverati sono 39 (-3 rispetto a ieri), nelle degenze 700 (-13). Positivi del giorno: 5.112 di cui: Positivi all'antigenico: 4.547 Positivi al molecolare: 565Test: 29.352 di cui: Antigenici: 22.357 Molecolari: 6.995 Deceduti: 3 (*) nelle ultime 48 ore; 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567 Posti letto di terapia intensiva occupati: 39 Posti letto di degenza ...

