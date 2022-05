(Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 48.255 idiin Italia (ieri 47.039) a fronte di 327.178 tamponi effettuati su un totale di 215.257.228 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 138 i(ieri 152) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 164.179. Con quelli di oggi diventano 16.682.626 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 1.165.124 (-21.946), 1.155.371 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 9384 di cui 369 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono15.353.323 con un incremento di 70.523 unità24 ore. La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 47.039). Le vittime sono 138… - repubblica : Covid, il bollettino: oggi in Italia 48.255 nuovi casi e 138 morti - GiaPettinelli : Covid: 48.255 positivi, 138 vittime - Ultima Ora - ANSA - QPeriscopica : RT @repubblica: Covid Italia, bollettino del 5 maggio: 48.255 contagi e 138 morti - L_Argomento : Covid, 48.255 nuovi casi e 138 decessi nelle ultime 24 ore -

Sono 48.i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 47.039 di ieri, per un totale di 16.682.626 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 138, contro i 152 ...16.48, 48.nuovi casi e 138 vittime Sono 48.i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri 47.039). I decessi sono 138 contro i precedenti 152 Sono 327.178 i tamponi processati (ieri 335.(Adnkronos) - Sono 48.255 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 48.255 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 47.039) a fronte di 327.178 tamponi effettuati su un totale di 215.257.228 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino d ...