Covid, 48.255 contagiati nelle ultime 24 ore. 138 decessi (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono 48.255 i contagiati da Sars - Cov - 2 nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. 138 i decessi. 70.523 i guariti. In calo gli ingressi del giorno sia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono 48.255 ida Sars - Cov - 224 ore secondo i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. 138 i. 70.523 i guariti. In calo gli ingressi del giorno sia ...

Advertising

repubblica : Covid, il bollettino: oggi in Italia 48.255 nuovi casi e 138 morti - leggoit : Covid, il bollettino di oggi giovedì 5 maggio 2022: 48.255 nuovi casi, 138 decessi. Tasso positività in rialzo - infoitsalute : Covid in Italia, il bollettino di oggi 5 maggio: 48.255 nuovi casi e 138 morti - infoitsalute : Covid, il bollettino del 5 maggio: 48.255 nuovi contagi e 138 morti. Tasso di positività al 14,7% - infoitsalute : Bollettino Covid Italia, oggi 48.255 contagi e 138 morti per Coronavirus: i dati di giovedì 5 maggio -