Covid-19 in Italia, il bollettino del 5 maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 48.255 con 327.178 tamponi effettuati in giro per i vari laboratori del Paese. Rimane ancora alto il numero dei decessi che si attesta a 138. I ricoveri nelle terapie intensive diminuiscono di 2 unità mentre nei reparti ordinari sono 230 i pazienti in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Mentre il tasso di positività si attesta al 14,7%. Covid-19, i sintomi delle nuove varianti Dopo le buone notizie rese note dalla fondazione Gimbe sull'andamento dell'epidemia in Italia, l'Oms ha reso noto che le due mutazioni di Omicron, BA.4 e BA.5, sarebbero ancora più contagiose delle precedenti. Inoltre, gli esperti notano anche ...

