Covid 19 in Campania, ordinanza di De Luca: mascherine obbligatorie sui luoghi di lavoro (Di giovedì 5 maggio 2022) Nuova ordinanza del governatore della Campania Vincenzo De Luca: obbligo di mascherine sui luoghi di lavoro fino al prossimo 15 giugno. Con provvedimento in corso di pubblicazione, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha richiamato tutti i datori di lavoro, pubblico e privato, all’osservanza delle norme di prevenzione sanitaria anti Covid 19, in Leggi su 2anews (Di giovedì 5 maggio 2022) Nuovadel governatore dellaVincenzo De: obbligo disuidifino al prossimo 15 giugno. Con provvedimento in corso di pubblicazione, il governatore della Regione, Vincenzo De, ha richiamato tutti i datori di, pubblico e privato, all’osservanza delle norme di prevenzione sanitaria anti19, in

Advertising

infoitinterno : Covid in Campania: diminuiscono i nuovi contagi ma aumentano i ricoveri - News24_it : Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo | De Luca: in Campania obbligo mascherine nei negozi... -… - occhio_notizie : Nuova ordinanza in Campania: è obbligatoria la mascherina anti Covid sui luoghi di lavoro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REGIONE CAMPANIA - Covid, obbligo dell'uso di mascherine sui luoghi di lavoro - susydigennaro : RT @napolimagazine: REGIONE CAMPANIA - Covid, obbligo dell'uso di mascherine sui luoghi di lavoro -