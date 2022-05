Cosenza-Cittadella, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Serie B (Di giovedì 5 maggio 2022) Domani sera, alle ore 20.30, allo stadio “Marulla”, il Cosenza di Pierpaolo Bisoli ospiterà il Cittadella di Edoardo Gorini, il match è valido per la 38.a ed ultima giornata della Serie B 2021-2022. Prima di scoprire Dove vedere Cosenza-Cittadella in diretta tv e streaming, ecco un focus su queste due squadre. Il Cosenza occupa la 17.a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Lecce-Cittadella, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Serie B Dove ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Domani sera, alle ore 20.30, allo stadio “Marulla”, ildi Pierpaolo Bisoli ospiterà ildi Edoardo Gorini, il match è valido per la 38.a ed ultima giornata dellaB 2021-2022. Prima di scoprireintv e, ecco un focus su queste due squadre. Iloccupa la 17.a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Lecce-tv SKY o...

Advertising

TgrRaiCalabria : Match decisivo al #SanVitoMarulla venerdì sera. Il Cosenza incontra il Cittadella per sperare nella qualificazione… - psb_original : Verso Cosenza-Cittadella: disposta l'apertura del Settore Tribuna B al Marulla #SerieB - CosenzaChannel : Cosenza-Cittadella, è ufficiale: sarà aperta anche la Tribuna B - karda70 : RT @psb_original: Verso Cosenza-Cittadella: in 10.000 attesi al Marulla per l'ultima di campionato #SerieB - psb_original : Verso Cosenza-Cittadella: in 10.000 attesi al Marulla per l'ultima di campionato #SerieB -