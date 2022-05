Cosa cambia per l’Italia se Biden sanziona le telecamere cinesi Hikvision (Di giovedì 5 maggio 2022) L’amministrazione degli Stati Uniti guidata da Joe Biden sta per imporre pesanti sanzioni su Hikvision, l’azienda cinese che produce sistemi di sorveglianza accusata di aver permesso violazioni dei diritti umani da parte del Partito comunista cinese fornendo al governo telecamere che stanno aiutando le autorità nella repressione di un milione di uiguri detenuti in campi nella regione nord-occidentale dello Xinjiang. Inoltre, i funzionari della sicurezza nazionale degli Stati Uniti sono preoccupati anche che la Cina possa utilizzare le telecamere di Hikvision in tutto il mondo per attività di spionaggio. Lo rivela il Financial Times citando quattro fonti dell’amministrazione. Una decisione simile, che sarebbe la prima verso un grande gruppo tecnologico cinese, avrebbe ripercussioni globali: ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 maggio 2022) L’amministrazione degli Stati Uniti guidata da Joesta per imporre pesanti sanzioni su, l’azienda cinese che produce sistemi di sorveglianza accusata di aver permesso violazioni dei diritti umani da parte del Partito comunista cinese fornendo al governoche stanno aiutando le autorità nella repressione di un milione di uiguri detenuti in campi nella regione nord-occidentale dello Xinjiang. Inoltre, i funzionari della sicurezza nazionale degli Stati Uniti sono preoccupati anche che la Cina possa utilizzare lediin tutto il mondo per attività di spionaggio. Lo rivela il Financial Times citando quattro fonti dell’amministrazione. Una decisione simile, che sarebbe la prima verso un grande gruppo tecnologico cinese, avrebbe ripercussioni globali: ...

