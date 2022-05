CORSPORT – Ostigard e un rinnovo | così il Napoli può sostituire Koulibaly

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ilè pronto a cedere Kalidou, il giocatore senegalese piace al Barcellona che offre 40 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore che è in scadenza di contratto nel 2023. Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra De Laurentiis e Ramadani agente die si discuterà proprio dell’offerta del Barça di Xavi per il difensore. Ilcomincia ad organizzarsi per le contromosse. De Laurentiis vuole confermare Rrahmani, come ammesso dal suo agente che pure incontrerà il presidente del. Inoltre c’è ildi Juan Jesus da ufficializzare. Il difensore brasiliano ha dimostrato di essere un elemento più che valido, su cui ilvuole continuare a puntare anche in futuro. Secondo Corriere dello Sport il ...