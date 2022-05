CorSport | l’unica offerta arrivata per Dybala viene dal Borussia Dortmund | 4 | 5 milioni netti di ingaggio

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il Corriere dello Sport dedica un articolo al futuro di Paulo. Per l’argentino della Juventus èsolo un’, quella del: 4,5di. Maha rimandato tutto a fine stagione. Ieri il suo procuratore ha smentito qualsiasi accordo con altri club, sia in Italia che all’estero. “Contatti in tutta Europa, ma per orachiamata che si è evoluta in un’off erta concreta e strutturata è quella del, che sul piatto ha messo 4,5die un ruolo centrale anche a livello di immagine dopo la partenza imminente di Erling Braut Haaland. Ma Paulo ...