Corrado Augias porta ‘La Gioia della Musica’ su Rai3

(Di giovedì 5 maggio 2022)Cos’è un’ouverture? Esistono i flashback in musica? Cosa fa il primo violino? Cos’è il concertino? Domande, tra le tante, alle qualirisponde in “LaMusica”, un viaggio alla scoperta dei segreti,magia, delle regole, delle invenzioni e dei genigrande musica, lirica e sinfonica. Venticinque puntate, in onda dal 9 maggio alle 20.20 sudal lunedì al venerdì fino al 10 giugno, in cui– grazie alla preziosa collaborazione dell’Orchestra Sinfonica NazionaleRai e dei maestri Speranza Scappucci e Aurelio Canonici – proporrà celebri pagine musicali, con le loro magnifiche melodie, ma solo dopo aver raccontato un po’ di quel ...