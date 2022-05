Corrado Augias | chi è | età | carriera e vita privata del famoso giornalista

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 5 maggio 2022) Manca ormai poco per un’altra sorprendente puntata del ben noto programma Rai, Oggi è un altro giorno. Tanti, come al solito, gli ospiti che si siederanno davanti alle telecamere e che ci racconteranno un po’ della loroed esperienze. Oggi, in studio, ci sarà un personaggio davvero di tutto rispetto: lo storicoe conduttore televisivo. Scopriamo meglio il suo profilo per prepararci alla puntata imminente.del notonasce a Roma, nel giorno del 26 gennaio 1935 in una famiglia di origine francese, di Tolone, da parte di padre, ufficiale dell’Aeronautica, ed ebraica da parte di sua madre. Si è da sempre dichiarato ateo. Sua moglie è Daniela Pasti. La sua fama lo ...