(Di giovedì 5 maggio 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Advertising

RaiNews : #Coronavirus, 47.039 nuovi casi e 152 morti nelle ultime 24 ore in Italia - TV7Benevento : Covid Italia, 47.039 contagi e 152 morti: bollettino 4 maggio - - sole24ore : Coronavirus: bollettino del 4 maggio 2022 - Il Sole 24 ORE - ParliamoDiNews : Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile (4 maggio) - Open #coronavirus #italia #bollettino… - sole24ore : Coronavirus: bollettino del 4 maggio 2022 - Il Sole 24 ORE -

Sono 47.039 i nuovi contagi dainsecondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute di oggi, mercoledì 4 maggio. Si registrano inoltre ...Si sente sempre meno parlare di Omicron, la variante delche ha portato un forte incremento nei contagi tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. ...Americhe all'Africa e anche innon ...In questo anno il C.D.I.S. anche se fortemente condizionato dalle restrizioni dovute alla pandemia da covid 19, ha proposto laboratori ed attività ... evento simbolo della Susan G. Komen Italia che ...(Adnkronos) – Sono 47.039 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute di oggi, ...