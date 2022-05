Coronavirus | il bollettino | 48 255 nuovi casi e 138 morti Stabili le terapie intensive | incidenza in leggero rialzo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) Sono 48.255 icontagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 47.039. Le vittime sono invece 138, rispetto a ieri 14 in meno. 1.165.124 le persone attualmente positive al Covid, 21.946 in meno nelle ultime 24 ore. In totale, dall’inizio della pandemia sono 16.682.626 gli italiani contagiati, mentre ialgono a 164.179. I dimessi e i guariti sono 15.353.323, con un incremento di 70.523 rispetto a ieri L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.