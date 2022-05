Coronavirus | il bollettino | 48 255 nuovi casi | 138 morti

(Di giovedì 5 maggio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 48.255disu 327.178 tamponi effettuati (tasso positività 14.7%). I decessi...

Advertising

angheran70 : Coronavirus, oggi 138 morti e 48.255 nuovi casi: il bollettino - Telefriuli1 : ?????????? ???? ??????: ?????? ?????????? ?????????????? ?? ?? ?????????????? In terapia intensiva 9 pazienti gravi. Il bollettino e il video con l'a… - MondoNapoli : Coronavirus - Il bollettino della Regione Campania: i dati di oggi 5 maggio - - NewSicilia : +++ #Bollettino #Coronavirus #Sicilia +++ I nuovi casi nell'Isola #Newsicilia - AUSLRomagna : RT @RegioneER: ??#Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'#emiliaromagna Leggi la notizia: -

Sky Tg24

Covid, ildi oggi giovedì 5 maggio 2022. Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ... Sono 327.178 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ...BOLOGNA - Restano sopra quota 4mila i nuovi contagi daintercettati nelle ultime 24 ore in Emilia - Romagna: poco meno di 20mila i tamponi eseguiti, il 20.4% di essi (4.041) sono risultati positivi. L'età media dei nuovi positivi di oggi è di ... Covid, news di oggi. Bollettino: 48.255 casi, 138 morti. Tasso di positività 14,7%. LIVE (Adnkronos) - Sono 518 i contagi da coronavirus oggi, 5 maggio, in Basilicata secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato ...Sono 3.951 i nuovi contagi da coronavirus e 8 i morti registrati oggi, 5 maggio, nel Lazio, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Nello specifico "su 6.462 tamponi molecolari e 22.573 tam ...