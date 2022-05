Coronavirus, 138 morti e 48.255 contagi: calano i ricoveri, il tasso di positività sale al 14,7% (Di giovedì 5 maggio 2022) Il bollettino del 5 maggio 2022 Sono 138 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 152). I nuovi contagi nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 48.255. Gli attualmente positivi sono 1.165.124 contro i 1.187.070 della giornata di ieri. La situazione negli ospedali I dati sul monitoraggio dell’epidemia registrano che il totale dei ricoverati con sintomi è di 9.384 persone. Sul fronte delle ospedalizzazioni, i ricoveri calano di 230 unità su base giornaliera. I ricoverati in terapia intensiva arrivano a 369, di questi, 32 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Ieri erano entrate nei reparti di rianimazione 42 persone. Il numero dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 15.353.323. Le persone in isolamento domiciliare risultano ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) Il bollettino del 5 maggio 2022 Sono 138 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 152). I nuovinel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 48.255. Gli attualmente positivi sono 1.165.124 contro i 1.187.070 della giornata di ieri. La situazione negli ospedali I dati sul monitoraggio dell’epidemia registrano che il totale dei ricoverati con sintomi è di 9.384 persone. Sul fronte delle ospedalizzazioni, idi 230 unità su base giornaliera. I ricoverati in terapia intensiva arrivano a 369, di questi, 32 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Ieri erano entrate nei reparti di rianimazione 42 persone. Il numero dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 15.353.323. Le persone in isolamento domiciliare risultano ...

