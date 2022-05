Coppa Italia | tutto pronto per la finalissima | su Tivùsat il meglio del grande calcio in alta qualità

(Di giovedì 5 maggio 2022)sempre più presente nell'offerta, con lache torna protagonista nell'attesissimo scontro finale. Un evento sportivo che gli appassionati dihanno potuto seguire perl'anno in diretta tv sulle reti Mediaset, in chiaro e gratuitamente, a partire dai turni preliminari. E che è giunto all'epilogo, che sarà trasmesso da Canale 5 indefinizione. Dopo la vittoria della Juventus contro l'Atalanta per 2-1 nel maggio 2021 è arrivato il momento di eleggere la nuova regina, con la finale che vedrà Juventus ed Inter confrontarsi in una partita secca che si disputerà mercoledì 11 maggio a Roma, dopo la parentesi dello scorso anno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita di mercoledì si preannuncia particolarmente incerta: la Juve ...

romeoagresti : Nota ufficiale di Jorge #Antun, l’agente di Paulo #Dybala: “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale d… - mirkocalemme : Nota dell'agente di #Dybala, Jorge Antun: 'Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul ca… - figurinepanini : 73 anni fa nel tragico incidente di Superga ci lasciava il Grande Torino. Una delle formazioni più forti della stor… - FcInterNewsit : Verso la finale di Coppa Italia, Inzaghi e un giocatore in conferenza il 10 maggio: l'orario - SimoneBrisi : Lazio Primavera, soddisfazione biancoceleste: Crespi capocannoniere della coppa Italia - -

Simone Inzaghi Milano, 5 maggio 2022 - Essere in vetta per una sera e poi pensare allacontro la Juventus . Le curve finali verso lo Scudetto e verso la finale dellanazionale pongono di fronte all'Inter due partite importanti, una venerdì 6 maggio con l'Empoli e l'...... ma soprattutto vorrà fare le prove generali per la finale diche potrebbe rendere leggermente più positiva una stagione comunque controversa. Per il Genoa questa partita è una finale, ...La Lega Serie A ha ufficializzato il programma delle conferenze stampa della vigilia di Juve-Inter, finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 11 maggio allo stadio Olimpico ...La prossima settimana ci sarà l’atto conclusivo della Coppa Italia tra Inter e Juventus, i bianconeri raggiungono la seconda finale consecutiva “Giocarsi ancora la Coppa Italia cambia qualcosa nella ...