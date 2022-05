(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delunitario indel. “Il 28 gennaio, al termine del “Funerale del Comparto” una delegazione delaveva incontrato Ferdinando Russo (DG della ASL) insieme ad alcuni dirigenti veterinari impegnati sul campo. Già in quell’occasione la delegazione aveva sottolineato come l’azione delaveva un obiettivo centrale: quella di risolvere i grandi problemi di un Piano pasticciato, confuso e contraddittorio; inapplicabile dal punto di vista operativo e pericoloso nel merito. Gli allevatori, già in quell’occasione, avevano sottolineato come “allevatori e veterinari sono ambeduedella condizione in ...

anteprima24 : ** #Coordinamento in #Difesa del patrimonio bufalino: 'Tutti #Vittime, abbassare i #Toni' **… - vnewsita : #Conferenza stampa del #Coordinamento Unitario in difesa del #PatrimonioBufalino - EnzoLorenziBg : RT @berlusconi: …aprendo la strada verso il necessario coordinamento delle spese militari e quella difesa comune che io da vent’anni sosten… - ForzaItaliaBerg : RT @berlusconi: …aprendo la strada verso il necessario coordinamento delle spese militari e quella difesa comune che io da vent’anni sosten… - Greg_Fontana : RT @berlusconi: …aprendo la strada verso il necessario coordinamento delle spese militari e quella difesa comune che io da vent’anni sosten… -

Irpinia24

A renderlo noto è stato il ministro dellarusso Sergei Shoigu, aggiungendo che nella città ... con ildella Croce Rossa e dell'Onu, circa 156 persone e trasferite a Zaporizhzhia, ...A Londra cercherà una sponda sul fronte dellae un più strettonell'Indo - Pacifico. La missione internazionale consiste in un'ideale divisione di compiti con gli Stati Uniti di ... Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino, venerdì conferenza stampa a Napoli Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa: “Il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino, ha ottenuto, grazie alla propria mobilitazione che ha coinvolto un intero territor ...Nella campagna di pressione contro Putin al Giappone spetta il quadrante asiatico. In Europa (e in Italia) Kishida spinge per investire nella Difesa e liberare gli americani nella competizione cinese ...