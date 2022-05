Contrapposizione Mattarella-Giorgetti sulle rinnovabili Il presidente della Repubblica | “Fare di più” Il ministro | “Rallentare la decarbonizzazione”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Botta e risposta a distanza tra ilSergioe illeghista dello Sviluppo Economico Giancarlo. Il tema è quello dello sviluppo delle energie rinnovabile. “L’ Italia è molto impegnata, ma serve intensificare lo sviluppo delle fonti alternative: lo ha fatto il Portogallo. Dobbiamomolto di più e il Pnrr va in quella direzione, ora bisogna attuarlo in modo rapido”, ha affermato stamanerispondendo agli studenti delle scuole ambasciatrici del parlamento Europeo. Poco dopo, intervenendo ad un evento organizzato da Il Messaggero,ha detto. “Le decisioni assunte primacrisi impongono una riflessione circa dinamiche e tempi con cui dovrà ...

