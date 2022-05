Conte: rispettare standard legalità o a elezioni andiamo da soli (Di giovedì 5 maggio 2022) Il rapporto fra Movimento 5 stelle e Partito democratico è frequentemente oggetto di strappi, riavvicinamenti e correzioni in corsa. E' accaduto anche oggi, nel corso di una conferenza stampa convocata dal leader stellato Giuseppe Conte per parlare della scuola di formazione del Movimento, ma che poi si è allargata ai temi dell'attualità politica. Parlando del rapporto con il Pd e delle alleanze alle elezioni amministrative, in un primo momento Conte ha parlato di standard di legalità da rispettare e ha spiegato che dove questo non accade il M5S preferisce andare da solo. Poi, di fronte a una richiesta di precisazioni, ha spiegato di non voler accusare il Pd di non essere in linea con tali standard."E' chiaro - ha detto l'ex premier parlando in generale dei rapporti ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 5 maggio 2022) Il rapporto fra Movimento 5 stelle e Partito democratico è frequentemente oggetto di strappi, riavvicinamenti e correzioni in corsa. E' accaduto anche oggi, nel corso di una conferenza stampa convocata dal leader stellato Giuseppeper parlare della scuola di formazione del Movimento, ma che poi si è allargata ai temi dell'attualità politica. Parlando del rapporto con il Pd e delle alleanze alleamministrative, in un primo momentoha parlato dididae ha spiegato che dove questo non accade il M5S preferisce andare da solo. Poi, di fronte a una richiesta di precisazioni, ha spiegato di non voler accusare il Pd di non essere in linea con tali."E' chiaro - ha detto l'ex premier parlando in generale dei rapporti ...

Advertising

Batman91307601 : Qualcuno potrebbe dire a #Conte che i primi a non rispettare il #M5S sono il 60/70% di quegli 11 milioni che oggi n… - Balu875651831 : RT @DipRoss: @La7tv Cercate giornalisti che facciano rispettare #Conte e la prima forza politica del #Parlamento italiano,espressa da 11 mi… - Marghe0855 : @myrtamerlino Io vorrei riavere un Conte che va in Europa a battere i pugni sul tavolo e ci fa rispettare, non un G… - DipRoss : @La7tv Cercate giornalisti che facciano rispettare #Conte e la prima forza politica del #Parlamento italiano,espres… - AngrylucAngry68 : @Pinucci63757977 Evidentemente,in questo Paese, c'è ancora qualcuno che si fa rispettare. Piaccia o no, Conte è sta… -

Governo: Brescia (M5S), 'troppi no a nostre proposte' Come ha detto il presidente Conte, viene il dubbio che qualcuno voglia spingerci fuori dal governo. Bisogna rispettare la prima forza politica in Parlamento e soprattutto lavorare nell'interesse dei ... Le qualità incomprese dei termovalorizzatori E Giuseppe Conte, intervistato dalla Stampa , ha parlato di un passo indietro dal punto di vista ... Entro il 2035, per rispettare i limiti dell'Unione europea, il nostro Paese dovrà riciclare il 65% ... La Tribuna di Treviso Conte sulla guerra in Ucraina: 'L'obiettivo non può essere sconfiggere la Russia' (Il Fatto Quotidiano) Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, su La7 Non siamo contro il 2%, però a un certo punto in Italia si è detto che bisognava rispettare la soglia del 2% entro il ... Ucraina: Conte, 'scenario insidioso, rivedere scelte già compiute' E anche se vi fosse, questa è la convinzione del premier, Conte dribblerebbe la crisi ... Non siamo contro il 2%, però a un certo punto in Italia si è detto che bisognava rispettare la soglia del 2% ... Come ha detto il presidente, viene il dubbio che qualcuno voglia spingerci fuori dal governo. Bisognala prima forza politica in Parlamento e soprattutto lavorare nell'interesse dei ...E Giuseppe, intervistato dalla Stampa , ha parlato di un passo indietro dal punto di vista ... Entro il 2035, peri limiti dell'Unione europea, il nostro Paese dovrà riciclare il 65% ... Caso parcheggi a Treviso, Conte contro Apcoa: «Deve rispettare il contratto» (Il Fatto Quotidiano) Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, su La7 Non siamo contro il 2%, però a un certo punto in Italia si è detto che bisognava rispettare la soglia del 2% entro il ...E anche se vi fosse, questa è la convinzione del premier, Conte dribblerebbe la crisi ... Non siamo contro il 2%, però a un certo punto in Italia si è detto che bisognava rispettare la soglia del 2% ...