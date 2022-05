(Di giovedì 5 maggio 2022), dopo la lunga sospensione dovuta alla pandemia,no a indossare lain udienza pubblica. Lo comunica la Corte Costituzionale, in una nota. Chi è presente in Aula, e non ...

Advertising

GdB_it : Consulta: la toga torna obbligatoria per giudici ed avvocati -

Agenzia ANSA

Chi è presente in Aula, e non collegato da remoto, dovrà pertanto portare con sé la propriae indossarla durante la trattazione della causa. La messa a disposizione delle toghe da parte della ...... il 'fascicolo - pagella' per ognie la responsabilità civile diretta per i magistrati. Il ... Perché, dunque, per l'ergastolo ostativo la Camera ha elevato la sentenza dellaa dogma ... Consulta: la toga torna obbligatoria per giudici ed avvocati - Cronaca ROMA, 05 MAG - Giudici e avvocati, dopo la lunga sospensione dovuta alla pandemia, tornano a indossare la toga in udienza pubblica. Lo comunica la Corte Costituzionale, in una nota. Chi è presente in ...Roma, 5 mag. (askanews) - Torna l'obbligo di indossare la toga nelle udienze pubbliche della Corte costituzionale. Lo riferisce una nota. Giudici e avvocati, dopo la lunga sospensione dovuta alla pand ...