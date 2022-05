Confindustria Caserta | convegno sulla crisi d’impresa Mandico | Cinquecentomila aziende a rischio default

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 5 maggio 2022) “imprese italiane sono ae non riescono più a pagare le tasse, con le bollette aumentate quasi del trecento per cento. Oggi, grazie alle recenti leggi approvate nelle sedi istituzionali, esistono strumenti di risoluzione di composizione stragiudiziale che possono essere molto utili alle piccole e medie imprese, che rappresentano l’ossatura del tessuto economico italiano. Ma si può fare di più: gli imprenditori stanno vivendo una fase drammatica, dovuta alla pandemia e alla guerra, e c’è bisogno di strumenti validi per supportarli in questa fase”. Lo ha detto l’avvocato Monica, componente della commissione per la composizione negoziata delladella Camera di commercio di Napoli, nel corso del“L’esperto ...