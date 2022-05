Conferme sull'ipotesi di rinviare le elezioni politiche Smentite di prammatica, ma dietro le quinte... (Di giovedì 5 maggio 2022) Scontate. Doverose. Nella giornata di ieri Affaritaliani.it ha raccolto le Smentite di Pd, Lega, Italia Viva, Fratelli d'Italia e LeU all'ipotesi, clamorosa, avanzata sempre da Affaritaliani.it di un possibile rinvio delle prossime elezioni politiche nel caso in cui ci fosse un'ulteriore... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 5 maggio 2022) Scontate. Doverose. Nella giornata di ieri Affaritaliani.it ha raccolto ledi Pd, Lega, Italia Viva, Fratelli d'Italia e LeU all', clamorosa, avanzata sempre da Affaritaliani.it di un possibile rinvio delle prossimenel caso in cui ci fosse un'ulteriore... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Frances54325203 : RT @Roby848484: 'sull'Inter non arrivano conferme di offerte perché è già di Interspac per una cifra vicina ai mille cinquecento euro, si a… - Roby848484 : 'sull'Inter non arrivano conferme di offerte perché è già di Interspac per una cifra vicina ai mille cinquecento eu… - ddonttouchmee : RT @frenkiee_: Mi chiedo se alla fine gli altri notino tutte le volte in cui rinuncio a qualcosa per cercare di renderli felici perché mi s… - prest0nlogan : RT @frenkiee_: Mi chiedo se alla fine gli altri notino tutte le volte in cui rinuncio a qualcosa per cercare di renderli felici perché mi s… - IneedsyouOned : RT @frenkiee_: Mi chiedo se alla fine gli altri notino tutte le volte in cui rinuncio a qualcosa per cercare di renderli felici perché mi s… -