Conferenza stampa Allegri: «Domani giocano i migliori. Coppa Italia? Nulla è impossibile» (Di giovedì 5 maggio 2022) Conferenza stampa Allegri, il tecnico della Juventus parla alla vigilia del match di campionato contro il Genoa Allegri ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Genoa–Juventus. TURNOVER IN VISTA DELL’INTER – «Scusate l’orario ma non avevo altra scelta, vi ho fatto alzare presto. Magari a qualcuno piace dormire (ride ndr). Mancano tre partite alla fine e dobbiamo fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo che era la Champions e siamo contenti, ora dobbiamo preparare la finale di Coppa Italia. Domani andrà in campo la formazione migliore. Vi dico subito che Danilo riposerà, gli ho dato qualche giorno di riposo. Pellegrini ha la caviglia in disordine e non sarà a disposizione. Rientreranno Cuadrado e De ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022), il tecnico della Juventus parla alla vigilia del match di campionato contro il Genoaha parlato inalla vigilia di Genoa–Juventus. TURNOVER IN VISTA DELL’INTER – «Scusate l’orario ma non avevo altra scelta, vi ho fatto alzare presto. Magari a qualcuno piace dormire (ride ndr). Mancano tre partite alla fine e dobbiamo fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo che era la Champions e siamo contenti, ora dobbiamo preparare la finale diandrà in campo la formazione migliore. Vi dico subito che Danilo riposerà, gli ho dato qualche giorno di riposo. Pellegrini ha la caviglia in disordine e non sarà a disposizione. Rientreranno Cuadrado e De ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Questa mattina, alle 11, conferenza stampa in diretta streaming per la presentazione delle #10lezionidiPolitica che… - OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante alla vigilia di #RomaLCFC - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #GenoaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - ESCitanews : News dalla conferenza stampa della Norvegia: i nostri lupi prendono il tutto molto seriamente e sono sicuri faranno… - Emanuel70123144 : RT @LucaFioretti13: #Allegri in conferenza stampa: “Domani #Miretti gioca”. ?????? #GenoaJuve -