Conference League, semifinali ritorno: il programma e la diretta tv (Di giovedì 5 maggio 2022) Il giovedì da quest’anno è anche il giorno della Conference League e questa sera scenderanno in campo quattro squadre per le semifinali di ritorno della competizione. Alle 21 si giocherà in Francia Marsiglia–Feyenoord, match terminato all’andata 3-2 per gli olandesi; i gol di Dieng e Gerson non sono bastati contro la doppietta di Dessers e la rete di Sinisterra. I ragazzi di Sampaoli proveranno a rimontare e a raggiungere un obiettivo importante come una finale europea. Alla stessa ora in Italia gli occhi saranno puntati sull’Olimpico e su Roma–Leicester: il primo atto ha visto i novanta minuti finire senza vincitore, con l’autorete di Mancini che è arrivata dopo il vantaggio di Pellegrini. Mourinho e uno stadio gremito sono pronti a spingere gli undici in campo verso un’impresa storica e irripetibile. L’appuntamento è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Il giovedì da quest’anno è anche il giorno dellae questa sera scenderanno in campo quattro squadre per ledidella competizione. Alle 21 si giocherà in Francia Marsiglia–Feyenoord, match terminato all’andata 3-2 per gli olandesi; i gol di Dieng e Gerson non sono bastati contro la doppietta di Dessers e la rete di Sinisterra. I ragazzi di Sampaoli proveranno a rimontare e a raggiungere un obiettivo importante come una finale europea. Alla stessa ora in Italia gli occhi saranno puntati sull’Olimpico e su Roma–Leicester: il primo atto ha visto i novanta minuti finire senza vincitore, con l’autorete di Mancini che è arrivata dopo il vantaggio di Pellegrini. Mourinho e uno stadio gremito sono pronti a spingere gli undici in campo verso un’impresa storica e irripetibile. L’appuntamento è ...

Advertising

GoalItalia : C’è la finale di Conference League in palio ?? Mourinho chiede aiuto al popolo giallorosso ???? - salvione : Diretta Roma-Leicester ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming - sportli26181512 : Probabili formazioni Roma-Leicester: Mourinho si affida a Sergio Oliveira a centrocampo, Rodgers punta su Vardy al… - CorSport : L'Olimpico in campo con la #Roma: la Curva Sud prepara una sorpresa ?? - sportli26181512 : Diretta #RomaLeicester ore 21: #probabiliformazioni e come vederla in tv e in streaming: In un Olimpico gremito in… -