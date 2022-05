Conference League, Roma-Leicester: giallorossi in finale a quota 1,58 (Di giovedì 5 maggio 2022) A distanza di un anno dall’annuncio di Josè Mourinho alla Roma i giallorossi si preparano ad affrontare una partita che potrebbe... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) A distanza di un anno dall’annuncio di Josè Mourinho allasi preparano ad affrontare una partita che potrebbe...

Advertising

SkySport : ?? L'OLIMPICO É 'ON FIRE' ?? CHE CARICA DURANTE IL RISCALDAMENTO ? ?? UEFA CONFERENCE LEAGUE ?? Chi va in finale? ? ??… - GianScudieri : Sarà anche “solo” la Conference League, ma figa che spettacolo vivere serate del genere. - loris_assi : RT @OptaPaolo: 9 - Tammy Abraham ha segnato 9 gol in questa Conference League - gli unici inglesi ad averne realizzati di più in una edizio… - Man115tn1 : RT @SkySport: ?? L'OLIMPICO É 'ON FIRE' ?? CHE CARICA DURANTE IL RISCALDAMENTO ? ?? UEFA CONFERENCE LEAGUE ?? Chi va in finale? ? ?? @angeloman… - ERYREY72 : @StanisLaRochele ?????????????????????? Coppa delle Fiere Coppa Anglo-Italiana Conference League ?????????????????????? -