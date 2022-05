Conference League | Roma-Leicester 1-0 | giallorossi in finale

(Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Labatte il1-0 nella semidi ritorno della(all’andata 1-1) e si qualifica per la, in programma il 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord. Allo stadio Olimpico, la sfida viene decisa dal gol che Abraham realizza al 10?. Corner da destra di Pellegrini, il centravanti inglese decolla e colpisce di testa alla perfezione. Per ricordare unaeuropea dellabisogna tornare con la mente a 31 anni fa quando la squadra capitolina partecipava alla Coppa Uefa e arrivò a giocarsi il trofeo contro l’Inter. Isi apprestano a giocare la quartaeuropea della propria storia in quattro competizioni europee differenti: in precedenza, Coppa delle ...

OfficialASRoma : ?? I 166 abbonati che c'erano quella sera, hanno un posto garantito a Tirana ??? ?? - OfficialASRoma : Tutte le informazioni su Tirana ??? Tutte le informazioni sulla Finale di #UECL ?? - CB_Ignoranza : LA ROMA È IN FINALE DELLA CONFERENCE LEAGUE ???? #RomaLeicester #ConferenceLeague - alexdkb_ : RT @OfficialASRoma: ?? I 166 abbonati che c'erano quella sera, hanno un posto garantito a Tirana ??? ?? - giangio87 : RT @OfficialASRoma: ?? I 166 abbonati che c'erano quella sera, hanno un posto garantito a Tirana ??? ?? -

ROMA - Tifosi in delirio, Olimpico in estasi. La Roma ha raggiunto la finale di, il popolo giallorosso non riesce giustamente a trattenere l'euforia. Vittoria della squadra di Mourinho per 1 - 0 nella semifinale dicontro il Leicester, e ...ROMA - La Roma vola in finale die il 25 maggio a Tirana sfiderà gli olandesi del Feyenoord. Considerando la limitata disponibilità dello stadio, il Club ha deciso di concedere solo agli abbonati gli altri biglietti ...Porto (Coppa UEFA & Champions League), Inter (Champions League), Man Utd (Europa League) e Roma (Conference League). Unico", lo riferisce Opta su Twitter.È successo: la Roma, in vantaggio fin dal primo tempo, vola in Albania il prossimo 25 maggio per la finale della UEFA Conference League, alla sua prima edizione, dopo aver battuto il Leicester. Dopo a ...