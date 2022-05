Concluse le Pre-qualificazioni IBI al Foro Italico | ecco il quadro delle wild card

(Di giovedì 5 maggio 2022) Francesco Passaro e Matteo Arnaldi si sono assicurati l'ambito pass per il tabellone principale maschile degli Internazionali BNL d'Italia e insieme pure per il doppio. Altri quattro giocatori e altrettante giocatricinelle "quali". Nel doppio femminile in main draw vanno Giovine/Grymalska.

Advertising

Si sonooggi al Foro Italico di Roma le- qualificazioni degli Internazionali BNL d'Italia 2022. Francesco Passaro e Matteo Arnaldi hanno conquistato le due wild card a disposizione per ...... tra uomo e donna), in una situazione di sostanziale ripresa, seppur ancora lontana dai livelli... una seconda con un continuo trend di crescita e sviluppo),con un aumento dell'...Con la giornata di ieri si è concluso ufficialmente il torneo di pre-quali degli Internazionali d’Italia 2022. I due ragazzi accedono per la prima volta al tabellone principale del Foro Italico e si ...(Reuters) - L'azionario europeo si avvia a concludere la peggior settimana in due mesi in seguito al tonfo di Wall Street, con gli investitori che temono che siano necessari maggiori rialzi dei tassi ...