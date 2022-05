Con l’esonero di Slovacchia e Ungheria cade la retorica delle sanzioni

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il contrasto nell’Unione europea sul varo del sesto pacchetto diè il perfetto paradigma del fine retorico, e ipocrisia, di uno strumento dannoso, sia per chi le infligge sia per chi le riceve, parziale, perché non c’è unanimità tra le nazioni nell’applicarle con determinazione per la paura del caos economico che provocherebbero, inutile, perché non si arriva ad alcuna pace, non si ferma la guerra e non ci sarà alcun colpo di Stato in Russia. Eppure bastava scartabellare la storia per rispondere alla domanda se con lee la relativa recessione (accompagnata da stagflazione) in Occidente resisterà più a lungo il popolo russo o noi. Domandaovviamente. I russi abituati a un tenore di vita più basso, tranne che a Mosca e a San Pietroburgo, non se ne accorgeranno nemmeno, noi invece abituati a una sostanziale ...