Come viene orientata l'opinione pubblica russa dai talk show: il caso Kyrill (Di giovedì 5 maggio 2022) Vladimir Soloviev attacca la stampa occidentale e italiana in particolare: 'Come potrei trattare degli idioti che vogliono mettere il patriarca ortodosso nella lista dei ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 maggio 2022) Vladimir Soloviev attacca la stampa occidentale e italiana in particolare: 'potrei trattare degli idioti che vogliono mettere il patriarca ortodosso nella lista dei ...

Advertising

ricpuglisi : Come mai non viene rimarcato pubblicamente il fatto che @NathalieTocci -qui ospite a @OmnibusLa7- è consigliere di… - silvia_sb_ : Fridrikkson lavora per l’emittente di proprietà del ministero della difesa di Mosca. Nega la guerra. Ecco come vien… - fattoquotidiano : I vertici Rai e Agcom convocati in audizione da Copasir e Vigilanza su come viene gestita l’informazione sulla guer… - AntDoinel : @ElenaHileg @Musso___ Signora, io sono io, non 'voi'; non sono un movimento. Mi spiace x la sua crociata. La legge… - giosparver : La guerra è come le tasse, può deciderla il popolo solo se viene imbrogliato. Sarebbe triste dover constatare che p… -