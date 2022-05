Come va la guerra: la situazione sul campo (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella regione di Kharkiv le truppe russe si sono ritirate da vaste aree a ovest del fiume Donets, facendo saltare in aria i ponti dietro la loro ritirata. Il ponte stradale principale sul Donet è stato fatto saltare in aria intorno al 3... Leggi su europa.today (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella regione di Kharkiv le truppe russe si sono ritirate da vaste aree a ovest del fiume Donets, facendo saltare in aria i ponti dietro la loro ritirata. Il ponte stradale principale sul Donet è stato fatto saltare in aria intorno al 3...

Advertising

corradoformigli : Rivendico il pluralismo: la guerra riguarda tutti. E io faccio il giornalista. Le regole che la RAI vuole imporre… - rubio_chef : Voler fermare la guerra in Ucraina inviando armi è un po’ come pistare le donne per fermare i femminicidi #Ucraina #NaziUkraine - ilfoglio_it : L'evento “Pace proibita” può essere definito come l’inaugurazione di una nuova Commissione DuPre, nella quale la Na… - danieledv79 : RT @radioleopoldait: La guerra passa anche per la disinformazione: fake news come sistemi d'arma. ??Ne parliamo alle 12.00 con la nostra @G… - Frank_Balian : RT @Dida_ti: Come ferve un cuore innamorato! Sembra che tu voglia riversare tutto il tuo cuore in un altro cuore, vuoi che tutto sia allegr… -