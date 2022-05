Come resistono i giornalisti nel paese più pericoloso del mondo (Di giovedì 5 maggio 2022) In Messico si rischia la vita per un articolo su un boss o sulle collusioni tra narcos e autorità pubbliche. Delle reti di sostegno aiutano chi è minacciato: quasi sempre sono guidate da donne. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 5 maggio 2022) In Messico si rischia la vita per un articolo su un boss o sulle collusioni tra narcos e autorità pubbliche. Delle reti di sostegno aiutano chi è minacciato: quasi sempre sono guidate da donne. Leggi

