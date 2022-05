Come farà l’Italia a dotarsi di terminali galleggianti per il Gnl? L’esempio greco (Di giovedì 5 maggio 2022) C’è un interrogativo che, più di altri, sta prendendo corpo nella programmazione italiana relativa al dossier energetico: oltre al processo di diversificazione dell’approvvigionamento, con le interlocuzioni di Eni e Farnesina in Algeria, Congo, Angola e Qatar, si pone il tema di Come potrà l’Italia dotarsi di terminali galleggianti per il Gnl. Ecco le opzioni di potenziali “location” per il nostro Paese accanto ad un esempio straniero: quello greco. Opzioni Italia Al momento l’Italia dispone di tre rigassificatori, due in mare e uno sulla terraferma, il maggiore dei quali è l’Adriatic Lng, al largo di Rovigo: ha da poco avuto il via libera per aumentare la sua portata da 8 a 9 miliardi di metri cubi di gas all’anno (e presto potrebbe arrivare fino a ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 maggio 2022) C’è un interrogativo che, più di altri, sta prendendo corpo nella programmazione italiana relativa al dossier energetico: oltre al processo di diversificazione dell’approvvigionamento, con le interlocuzioni di Eni e Farnesina in Algeria, Congo, Angola e Qatar, si pone il tema dipotràdiper il. Ecco le opzioni di potenziali “location” per il nostro Paese accanto ad un esempio straniero: quello. Opzioni Italia Al momentodispone di tre rigassificatori, due in mare e uno sulla terraferma, il maggiore dei quali è l’Adriatic Lng, al largo di Rovigo: ha da poco avuto il via libera per aumentare la sua portata da 8 a 9 miliardi di metri cubi di gas all’anno (e presto potrebbe arrivare fino a ...

Advertising

stanzaselvaggia : Il no alla carne artificiale è una posizione contro l’ambiente, il progresso e contro i tanti abitanti di questa te… - rosysantacroce_ : @Ledbowski Certo, quando ancora non ha niente di firmato (e fa bene ad essere cauto, visto come si è comportata la… - suunfl0wed : Come dovrebbe rispondere Harry a qualsiasi domanda gli farà Howard Stern - NoteQuantiche : #vedi #ilvaTaranto come una guerra ha fatto sta facendo e farà un sacco di #morti pensate al paese no #Guerra #pacesubito - AllegrettiLidia : @shecompIains Ho la vaga sensazione che si farà da parte pensando che per Simone sia meglio così soprattutto quando… -

Empoli, Corsi: 'Vicario ha fatto una grande stagione, farà il salto in una big' L'estremo difensore è stato tra i migliori dei toscani, come affermato anche dal presidente del ... Ma che si tratti dei viola o della Lazio, altro club su di lui, Vicario farà comunque il salto in una ... Giovanni di Gianfrancesco, chi è il futuro marito di Manuela Arcuri ... in quanto essere vista come la moglie significherebbe in un certo qual senso 'attaccare il ... La Arcuri farà il suo addio al nubilato in una città europea ancora ignota, mentre il suo futuro marito ... CalcioMercato.it L'estremo difensore è stato tra i migliori dei toscani,affermato anche dal presidente del ... Ma che si tratti dei viola o della Lazio, altro club su di lui, Vicariocomunque il salto in una ...... in quanto essere vistala moglie significherebbe in un certo qual senso 'attaccare il ... La Arcuriil suo addio al nubilato in una città europea ancora ignota, mentre il suo futuro marito ... Non farà come Dybala: la firma, adesso, è vicina