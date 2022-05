Comandante Azov: "Nell'acciaieria battaglia sanguinosa" (Di giovedì 5 maggio 2022) "Per il secondo giorno consecutivo, l'esercito russo ha fatto irruzione Nello stabilimento. Ci sono battaglie pesanti e sanguinose". Lo ha detto il Comandante del reggimento Azov Denis Prokopenko in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) "Per il secondo giorno consecutivo, l'esercito russo ha fatto irruzioneo stabilimento. Ci sono battaglie pesanti e sanguinose". Lo ha detto ildel reggimentoDenis Prokopenko in ...

