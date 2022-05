Advertising

anteprima24 : ** Claudia Pecoraro (M5S): '#Vestuti e #Palazzetto, altro che città dello #Sport' ** - MillepianiCoWo : #Diretta #documentario del Museo delle Periferie ’Macro Asilo. Il museo di tutti’ di Giorgio de Finis Dibattito con… - claudia_celati : @pecoraro_fr Bellissimo riassunto???? -

anteprima24.it

... Presidente Comitato per la Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute; Alfonso... Rocco Pozzullo, Presidente nazionale FIC - Federcuochi;Sorlini, già Presidente della Facoltà di ...... vicesindaco della giunta Raggi, per essere però subissato subito dopo da centinaia di comunicazioni e articoli (che De Finis argutamente ha raccolto in un volume curato condal ... Claudia Pecoraro (M5S): "Vestuti e Palazzetto, altro che città dello sport" ROMA (ITALPRESS) - "Chiediamo di estendere l'attenzione di Efsa alla qualità in un'accezione più ampia che comprenda anche il valore nutrizionale del cib ..."De Finis ha scardinato il concetto stesso di museo aprendo i suoi spazi alle proposte di artisti, curatori e ricercatori provenienti dalle diverse discipline" ...