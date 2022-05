Clai, D'Angeli: "I prossimi 60 anni saranno ancora migliori di questi, noi da sempre sostenibili" (Di giovedì 5 maggio 2022) Alla fiera di Parma, nel corso dell'edizione 2022 di Cibus, Clai ha sottolineato l'impegno giornaliero dei propri uomini per dare un prodotto di qualità al consumatore, rispettando tutti i parametri ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) Alla fiera di Parma, nel corso dell'edizione 2022 di Cibus,ha sottolineato l'impegno giornaliero dei propri uomini per dare un prodotto di qualità al consumatore, rispettando tutti i parametri ...

Advertising

csItalia_org : #News del #4Maggio - D'Angeli (Clai): 'Salame senza conservanti e prosciutto di Parma come una volta' - StigmabaseF : D'Angeli (Clai): 'Impianto trigenerazione per autosufficienza' - Il Giornale d'Italia: I'm Not Gay, dalla Russia ar… - GustoH24 : Cibus, il direttore D’Angeli (Clai): “in cantiere lo sviluppo nei mercati esteri” - Aquilottoblu : D'Angeli (Clai): 'Salame senza conservanti e prosciutto di Parma come una volta' - - zazoomblog : D’Angeli (Clai): “Salame senza conservanti e prosciutto di Parma come una volta” - #D’Angeli #(Clai): #“Salame… -