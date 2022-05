Cinghiali | Cia | caso peste suina è emergenza nazionale

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – Ilditrovato a Roma trasforma l’allarme sul fenomeno in. È quanto afferma Cia-Agricoltori Italiani, intervenendo sul cinghiale infetto nel parco dell’Insugherata nella capitale, dentro il raccordo anulare. Il presidentedi Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino rileva che: “Questaera già stata drammaticamente preannunciata, per il proliferare indisturbato deiin tutta Italia e per l’assenza di una legge adeguata di gestione della fauna selvatica. La notizia del cinghiale infetto, confermata dallo stesso Commissario straordinario per la Psa, Angelo Ferrari, ci dice che occorre superare le misure blande per interventi di controllo e contenimento del fenomeno reale e a ...