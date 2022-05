Ciclismo | Sonny Colbrelli | “Il mio futuro è incerto Il Giro? Il mio favorito è Landa”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Da quel 22 marzo, giorno del terribile malore dopo aver tagliato il traguardo nella prima tappa deldi Catalogna, ormai qualche settimana è passata eppure sulle condizioni diresta ancora grande incertezza. Intervenuto in un evento curato dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, il classe 1990 ha detto: “Il mio? Ancora, non sappiamo nulla. Si vedrà strada facendo”. Poi, stuzzicato sull’imminente inizio deld’Italia ha aggiunto: “Il mioè Mikel. Il? E’ meglio del Tour de France”. Sulla vittoria alla Roubaix del 2021, telegrafico: “Una giornata indimenticabile”. La chiusura, infine, è stata dedicata a Davide Cassani, che ormai da qualche tempo ha lasciato la ...

Granfondo Avesani: a vincere è ancora un Colbrelli, Tomas - Nella gara corsa domenica 1 maggio a Verona il fratello… Sonny Colbrelli ci crede: 'Tornerò a gareggiare, speranza è l'ultima a morire' | Sky Sport Il vincitore della Parigi-Roubaix

Una stagione molto particolare quella che stiamo vivendo per il ciclismo su strada. Sono davvero tanti i casi di corridori assenti nelle varie corse per problemi. L'azzurro ha battuto in volata i due compagni di fuga, il belga Florian ... (ANSA) - REGGIO EMILIA, 05 MAG - "Il mio futuro Ancora incerto, non sappiamo nulla. Si vedrà strada facendo". Lo ha detto Sonny Colbrelli, il 31enne ciclista attualmente fermo dopo la grande paura. In Sala del Tricolore è in programma l'incontro con Sonny Colbrelli, campione italiano ed europeo di ciclismo, eroe nel fango alla Parigi Roubaix.