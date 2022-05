Ciclismo, l’ex campione del mondo Fondriest: “Il mio Giro non è mai finito. Inseguo la bellezza dai monti al mare” (Di giovedì 5 maggio 2022) "Nel 2008 dalla Val di Non sono arrivato dal Papa. Ora vorrei percorrere Israele dal Golan a Eilat" Leggi su repubblica (Di giovedì 5 maggio 2022) "Nel 2008 dalla Val di Non sono arrivato dal Papa. Ora vorrei percorrere Israele dal Golan a Eilat"

Advertising

ParliamoDiNews : Dario Sonda è morto in ospedale, l`ex campione di ciclismo era ricoverato in condizioni disperate dopo un incidente… - mariali94316534 : RT @corriereveneto: #bassano Centrato in pieno mentre procedeva sulla sua Vespa lungo via Portile, non lontano da casa sua: era ricoverato… - telodogratis : Dario Sonda non ce l’ha fatta: l’ex campione di ciclismo è morto dopo un incidente - infoitinterno : Vicenza, muore in un incidente l'ex campione di ciclismo Dario Sonda - infoitinterno : Vicenza, muore in un incidente l'ex campione di ciclismo Dario Sonda -