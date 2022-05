Ciclismo | Colbrelli dopo il malore | “Il mio futuro? Si vedrà strada facendo”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 5 maggio 2022) “Il mio? Ancora incerto, non sappiamo nulla. Si”. Lo ha detto Sonny, il 31enne ciclista attualmente fermola grande paura del 21 marzo scorso, quando alla fine della prima tappa del Giro di Catalogna, accusò un arresto cardiocircolatorio e fu salvato grazie al massaggio cardiaco e all’utilizzo del defibrillatore. Il corridore, vincitore nel fango della Parigi-Roubaix nel 2021 nonché campione europeo e italiano nello stesso anno, per lui d’oro, oggi era ospite nella Sala del Tricolore a Reggio Emilia, in un’iniziativa curata dalla Fondazione per lo Sport del Comune reggiano che rientra nell’ambito del quadro di eventi ‘Arriva il Giro’ organizzati dal municipio per l’arrivo di tappa (l’11esima) nella città emiliana della corsa Rosa, il 18 ...