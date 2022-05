Chiara Ferragni, una tesina ispirata a lei: la reazione dell’influencer è virale (Di giovedì 5 maggio 2022) Sta facendo il giro di tutti i social network il video di Chiara Ferragni che reagisce (positivamente) alla clip della ragazza che le ha dedicato la sua tesina. Tutto è partito da TikTok, dove l’imprenditrice digitale ha postato sul suo canale le immagini sulla spiegazione dell’elaborato, molto probabilmente fatto per l’esame di terza media. Vi raccomandiamo... Chiara Ferragni, i teneri auguri a Vittoria e a papà Fedez: "Presto a casa" E così Chiara Ferragni ha ricondiviso il video facendo, come si dice in gergo un duet: da una parte dello schermo scorre la clip della ragazza, dall’altra il viso dell’influencer che ascolta compiaciuta e manda un bacio. Un grafico colorato, con il logo ... Leggi su diredonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Sta facendo il giro di tutti i social network il video diche reagisce (positivamente) alla clip della ragazza che le ha dedicato la sua. Tutto è partito da TikTok, dove l’imprenditrice digitale ha postato sul suo canale le immagini sulla spiegazione dell’elaborato, molto probabilmente fatto per l’esame di terza media. Vi raccomandiamo..., i teneri auguri a Vittoria e a papà Fedez: "Presto a casa" E cosìha ricondiviso il video facendo, come si dice in gergo un duet: da una parte dello schermo scorre la clip della ragazza, dall’altra il visoche ascolta compiaciuta e manda un bacio. Un grafico colorato, con il logo ...

