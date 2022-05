“Chiamati a edificare la famiglia umana” | il messaggio del Papa per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 2022

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 5 maggio 2022) Città del Vaticano – L’8 maggio, IV Domenica di Pasqua, come da tradizione, si celebra la 59adiper lesul tema “la”. Di seguito ilche il Santo Padre Francesco invia per l’occasione ai Vescovi, ai sacerdoti, ai consacrati ed ai fedeli di tutto il mondo: Cari fratelli e sorelle!Mentre in questo nostro tempo soffiano ancora i venti gelidi della guerra e della sopraffazione e assistiamo spesso a fenomeni di polarizzazione, come Chiesa abbiamo avviato un processo sinodale: sentiamo l’urgenza di camminare insieme coltivando le dimensioni dell’ascolto, della partecipazione e della condivisione. Insieme a tutti gli uomini e le donne di ...