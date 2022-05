Chi è Rodrygo, l’eroe del Real Madrid che ha trascinato i Blancos in finale di Champions League (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Real Madrid è volato in finale di Champions League e il grande protagonista è stato Rodrygo. Il brasiliano ha messo a segno una doppietta nel recupero della semifinale di ritorno contro il Manchester City, ai tempi supplementari è stato decisivo Benzema con il gol del 3-1 che ha permesso ai Blancos di raggiungere il Liverpool nella finale di Parigi. Chi è Rodrygo? E’ un calciatore brasiliano, attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana. E’ figlio di Eric Batista de Goes, ex terzino. Si tratta di un esterno offensivo, in grado di disimpegnarsi su tutto il fronte d’attacco. E’ molto veloce ed imprevedibile nel dribbling, per caratteristiche è stato paragonato a Neymar. E’ ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilè volato indie il grande protagonista è stato. Il brasiliano ha messo a segno una doppietta nel recupero della semidi ritorno contro il Manchester City, ai tempi supplementari è stato decisivo Benzema con il gol del 3-1 che ha permesso aidi raggiungere il Liverpool nelladi Parigi. Chi è? E’ un calciatore brasiliano, attaccante dele della nazionale brasiliana. E’ figlio di Eric Batista de Goes, ex terzino. Si tratta di un esterno offensivo, in grado di disimpegnarsi su tutto il fronte d’attacco. E’ molto veloce ed imprevedibile nel dribbling, per caratteristiche è stato paragonato a Neymar. E’ ...

Advertising

DiMarzio : #RealManCity | Rodrygo vede la #ChampionsLeague e segna: doppietta da record per portare il ?@realmadrid? in finale - CalcioWeb : Tutto su #Rodrygo: il calciatore brasiliano che si è messo in mostra in #ChampionsLeague con la maglia del… - AlloccaGianluca : @mikelelomb E' bello perché nella mente di chi asserisce queste cose dimenticano per esempio che i vari De Ligt, Vl… - F4Fake2 : @ChiaraZucchelli @Vitellozzo @Giovanni_N0 Forse. Ma anche e soprattutto chi sta in campo. E siccome ho letto pure d… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #RealManCity | Rodrygo vede la #ChampionsLeague e segna: doppietta da record per portare il ?@realmadrid? in finale https://t… -