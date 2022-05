Chi è Kailia Posey | morta suicida a 16 anni | sua gif era diventata virale

(Di giovedì 5 maggio 2022)a 16. La reginetta di bellezza, resa celebre dal reality Toddlers & Tiaras si sarebbe tolta la vita. Lo ha fatto sapere la sua famiglia in una nota rilasciata il 2 maggio a TMZ. Nelle ultime ore, intanto, si sarebbero aggiunti nuovi inquietanti dettagli. La giovane star eracelebre anche sui social per via di un mese che la vedeva protagonista.: come èIn un primo momento si era diffusa la notizia della morte diin seguito ad un drammatico incidente d’auto, sebbene non vi fossero prove a sostegno della tesi trapelata dalle indagini preliminari.aveva festeggiato il suo 16esimo compleanno solo di ...

Advertising

OsservaMy : E chi la usa più ?? -

FINALISTI AMICI 21 SERALE 2022:sono/ I pronostici 3+2: scontro Sissi, Alex...Posey morta suicida: le parole della famiglia Nella dolorosa dichiarazione della famiglia a TMZ si legge: '...Le amiche: 'Non la dimenticheremo' L'amica Kaylas BowTeek ha condiviso il ricordo disu ... sapevo che un giorno sarebbe diventata qualcuno! Non sapevofosse in quel momento. Non ...Kailia Posey è stata tra le protagoniste di uno show americano dal titolo Toddlers & Tiaras, dove è diventata famosa per via del meme nato dalla scenetta che vedete qui sotto. (LaScimmiaPensa.com) ...È stato anche riferito che Kailia Posey ha festeggiato il suo 16° compleanno il ... (Webboh) Probabilmente a leggere questo nome vi chiederete chi sia, tuttavia guardando la foto di lei a 5 anni ...