“Che vergogna”. Manuel Bortuzzo e l’addio da Lulù Selassié: nuovi fatti, tutti contro la Princess (Di giovedì 5 maggio 2022) È finita tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. E non è finita proprio bene. Anzi. Nonostante alcune dichiarazioni della Princess che afferma di non avercela con l’ex, nelle ultime ore stanno uscendo rivelazioni piuttosto spiacevoli. “Una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale” aveva detto Manuel annunciando la fine del rapporto. Ma forse lo strappo è stato più doloroso di quanto le frasi di circostanza volessero intendere. Intanto la stessa Lulù ha rivelato: “L’ho saputo come voi, ho letto l’agenzia di stampa come tutti quanti. Per i sentimenti che abbiamo provato è normale che io non vorrei che fosse così, però, purtroppo, per colpa di queste persone che si sono messe in mezzo…”. La stessa ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) È finita tra. E non è finita proprio bene. Anzi. Nonostante alcune dichiarazioni dellache afferma di non avercela con l’ex, nelle ultime ore stanno uscendo rivelazioni piuttosto spiacevoli. “Una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare risnella vita reale” aveva dettoannunciando la fine del rapporto. Ma forse lo strappo è stato più doloroso di quanto le frasi di circostanza volessero intendere. Intanto la stessaha rivelato: “L’ho saputo come voi, ho letto l’agenzia di stampa comequanti. Per i sentimenti che abbiamo provato è normale che io non vorrei che fosse così, però, purtroppo, per colpa di queste persone che si sono messe in mezzo…”. La stessa ex ...

