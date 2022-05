Che succede in Donbass? La strana mossa della Russia: niente parata il 9 maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) Le autorità russe nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, in Ucraina, hanno annullato la parata e la marcia in programma per il 9 maggio, Giornata della vittoria. Lo ha annunciato il primo vice capo dello staff presidenziale russo, Sergei Kiriyenko, e lo riporta l'agenzia di stampa ucraina Unian. «La parata della vittoria e la marcia dl reggimento immortale in questo Giorno della vittoria a Donetsk e Luhansk sono ancora impossibili da tenere, ma questo momento arriverà presto. Arriverà presto e le parate della vittoria passeranno per le strade del Donbass», ha dichiarato Kiriyenko nel corso di una manifestazione vicino al monumento della nonnina con la bandiera sovietica eretto a Mariupol. Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Le autorità russe nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, in Ucraina, hanno annullato lae la marcia in programma per il 9, Giornatavittoria. Lo ha annunciato il primo vice capo dello staff presidenziale russo, Sergei Kiriyenko, e lo riporta l'agenzia di stampa ucraina Unian. «Lavittoria e la marcia dl reggimento immortale in questo Giornovittoria a Donetsk e Luhansk sono ancora impossibili da tenere, ma questo momento arriverà presto. Arriverà presto e le paratevittoria passeranno per le strade del», ha dichiarato Kiriyenko nel corso di una manifestazione vicino al monumentononnina con la bandiera sovietica eretto a Mariupol.

