Che giornata a Madrid: dopo Nole - Murray, Sinner e Musetti con vista derby nei quarti (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi a Madrid ce n'è per tutti i gusti. Giocheranno i big e le stelline del tennis italiano, con la prospettiva - in caso di vittoria di entrambi - di un derby ai quarti di finale. Jannik Sinner e ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi ace n'è per tutti i gusti. Giocheranno i big e le stelline del tennis italiano, con la prospettiva - in caso di vittoria di entrambi - di unaidi finale. Jannike ...

Advertising

NathalieTocci : Nella #GiornataMondialeDellaLibertàDiStampa non parteciperò a un talkshow in cui è invitata una “giornalista” del m… - HellasVeronaFC : Hellas Verona FC informa che per #VeronaMilan, 36a giornata della #SerieATIM 2021/22, è terminata la disponibilità… - Pontifex_it : In questa Giornata della #LibertàdiStampa, #PreghiamoInsieme per i giornalisti che hanno pagato di persona, con la… - lesseramin : primo giovedì dopo il ssera debut = devo avere a che fare con i Compagni sia per queendom come sempre che per le lo… - GrainSand__Anja : Un saluto é un piccolo pensiero che scada il cuore... Buongiorno cuore @beuatysky favolosa giornata ?? ? ?????????? baci… -